震盪收紅 台股站上10800點

（中央社記者張建中台北9日電）台股今天走勢震盪，盤中一度由紅翻黑，隨著尾盤買盤湧入拉抬，指數終場上漲20.5點，站上10800點關卡。

加權指數今天收在10801.14點，漲20.5點，漲幅0.19%，成交值1159.94億元。

傳統產業股今天漲跌互見，台紙今年本業可望好轉，買盤積極搶進拉抬，股價收在21.85元，大漲8.44%，連帶帶動造紙類股指數漲1.48%，表現最佳。

受歲修及報價疲弱影響，台塑、南亞、台化與台塑化8月業績同步滑落，股價表現疲弱，台塑持平表現，南亞跌0.1元，台化跌0.8元，台塑化也跌0.1元，影響塑膠類股指數跌0.31%，表現相對疲弱。

電子股方面，印刷電路板（PCB）族群漲多回檔，燿華收跌7.87%，華通也跌3.92%，國巨等被動元件族群也紛紛走跌。

在台積電、聯發科及股王大立光等表現強勢下，支撐整體電子類股指數小漲0.09%。

金融股方面，新光金因納入台灣50指數成分股，吸引買盤積極湧入，股價大漲4.71%，其餘玉山金、元大金與兆豐金等股價也都漲逾1%，帶動金融類股指數漲1.09%%，為盤面多頭指標。

分析師王兆立表示，台股市場氣氛偏多，短期不排除可望延續盤堅走勢，逐步朝前波高點10994.44點邁進。（編輯：鄭雪文）1080909