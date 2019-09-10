引資回台射3箭 財長：效益樂觀可期

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）財政部陸續射出3箭，協助台商資金回台，包括為台商提供客製化的稅務專屬諮詢服務，及首度針對個人海外資金課稅原則發布解釋令，企業也可比照適用，與推出海外資金匯回專法

海外資金匯回專法8月15日上路至今，共有3案遞件申請，預估匯回金額約新台幣8億元。財政部長蘇建榮認為，目前回流情況不錯，除了專法，不少台商也考慮循現行解釋令規定匯回，業者反應熱絡。

財政部今天舉行2019年中秋記者會，會中更新「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（海外資金匯回專法）最新申請件數，賦稅署表示，目前共有3案遞件申請，其中1案為台商個人申請，2件為企業申請案，預估匯回金額約8億元。

財政部原先預估，專法上路後，低推估平均1年可吸引1333億元海外資金匯入，中推估1年可引資4272億元，最樂觀高推估1年可引資8907億元匯入。不過，目前專法實際上路逾3週，僅3案、8億元申請，引資規模有所落差。

對此，蘇建榮表示，上週才到台南參加海外資金匯回專法說明會，廠商反應非常熱絡，不過，專法雖然提供廠商匯回優惠稅率，但對資金控管、用途也有嚴格限制，有些台商評估後，決定根據財政部1月底發布的「海外資金課稅原則解釋令」、循現行稅法規定匯回，不走專法。

蘇建榮說，台商自己會評估，以怎樣的管道匯回更有利：站在政府立場，重點是要在美中貿易戰、國際反避稅趨勢背景下，提供台商資金一條回台的路。

賦稅署署長李慶華補充，配合行政院推出「歡迎台商回台投資行動方案」，五區國稅局為台商提供客製化的稅務專屬諮詢服務，目前已受理496件諮詢案件，其中打算循解釋令匯回且已進到個案諮詢程序並結案的案件有20件，未來都有可能進一步將海外資金匯回。（編輯：張均懋）1080910