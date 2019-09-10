台積電前瞻布局大賽起跑 冠軍可獨得20萬元

（中央社記者張建中新竹10日電）台積電今天宣布，首屆「前瞻布局大賽」開跑，預計將有超過300名國內大學及研究所的年輕學子參與競賽，總獎金高達新台幣60萬元，冠軍可獨得20萬元。

台積電技術發展副總經理侯永清表示，前瞻布局是先進製程中的決勝關鍵，台積電首次舉辦前瞻布局大賽，除希望學界重視及培育這項能力，也鼓勵有熱情、勇於創新的年輕人加入半導體產業，一起站上國際舞台，迎向世界級的挑戰。

台積電前瞻布局大賽是與雲端聯盟合作夥伴，益華國際電腦科技股份有限公司（Cadence）及微軟Azure（Microsoft Azure）共同舉辦，微軟Azure提供雲端運算環境，不僅確保台積電先進製程相關資訊得以獲得安全保障，全台各地的參賽學生也能夠不受場地限制，自由登入及參與競賽。

Cadence則和台積電攜手，為這次競賽提供系統單晶片（SoC）設計工具和CloudBurst平台環境。

台積電指出，前瞻布局大賽即日起開放報名，於10月15日截止，預計12月中旬舉辦線上初賽，並於2020年1月中旬於台積電以現場實作方式進行決賽。（編輯：林孟汝）1080910