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金車奪下英國IBC國際啤酒挑戰賽2座冠軍

最新更新：2019/09/10 18:56

（中央社記者韓婷婷台北10日電）台灣本土啤酒品牌新生金車集團2018年6月才從威士忌跨足啤酒，短短1年多的時間，旗下柏克金啤酒即在英國IBC國際啤酒挑戰賽抱回2座世界冠軍獎盃。

金車表示，2019英國IBC國際啤酒挑戰賽於上週公布最終大獎名單，金車旗下柏克金三月啤酒、柏克金科隆啤酒雙雙獲頒最佳類別啤酒，將最佳拉格啤酒（Best Lager Above 5%）、最佳艾爾啤酒（Best Ale Above 5%）2座世界冠軍獎盃抱回台灣。同時金車也獲頒亞洲年度最佳酒廠（Asian Brewer of the Year）大獎。

英國IBC國際啤酒挑戰賽（International Beer Challenge）自1997年開始舉辦，今年吸引39個國家、超過850件啤酒參賽，一共頒出64面金牌，並於頒獎晚宴上公布從所有金牌中脫穎而出的8座類別冠軍。

包括最佳小麥啤酒（Best Wheat Beer）、最佳特殊啤酒（Best Speciality Beer）、最佳司陶特或波特（Best Stout or Porter）、最佳調味啤酒（Best Flavoured Beer）、最佳拉格啤酒2名（Best Lager Above 5%/Up to 5%）、最佳艾爾啤酒兩名（Best Ale Above 5%/Up to 5%）。再從其中選出1名總冠軍（Supreme Champion），並會從各參賽國家的啤酒廠中，選出各區的年度最佳酒廠。

金車集團總經理李玉鼎表示，金車柏克金致力提供100%台灣在地鮮釀、不添加任何輔料的新鮮德式啤酒。金車自去年6月跨足啤酒市場後，目前已推出13款不同風格的啤酒，預計10月將於一般通路再推出季節限定新酒款。（編輯：張均懋）1080910

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