壽險8月大賺逾200億 南山壽續登獲利雙冠王

（中央社記者劉姵呈台北10日電）六大壽險公司8月稅後純益約新台幣201.59億元，其中南山人壽續登壽險單月及累計獲利雙冠王寶座，8月稅後純益61.4億元，累計前8月稅後純益為347.5億元，較去年同期成長約56%。

統計六大壽險公司8月稅後純益由南山人壽新台幣61.4億元奪冠，其他依序為富邦人壽43億元、國泰人壽40.7億元、台灣人壽28.93億元、中國人壽17.4億元及新光人壽10.16億元，合計賺近201.59億元。

累計前8月稅後純益也是由南山人壽以347.5億元拿下獲利王，國泰人壽284.5億元居亞軍，富邦人壽有256.4億元，為第3名；其他依序為台灣人壽134.39億元、新光人壽126.03億、中國人壽122.9億，六大壽險公司累計前8月共賺約1271.72億元。

南山人壽續登壽險獲利雙冠王寶座，人壽方面合併新契約保費約新台幣172億元，總保費約420億元；南山產物方面，8月保費收入達4.4億元，較去年同期成長18%，其中個人險簽單保費收入約3.31億元，較去年同期成長18%。

南山人壽表示，8月獲利動能主要來自利息收入穩定成長，且8月掌握債市波動，實現資本利得，使得獲利約達61.4億元。再者，8月合併新契約保費約為72億元，業績動能貢獻來源以躉繳的投資型商品為主，同時持續推動意外及健康險與保障型的商品，使業績動能維持穩定。（編輯：張均懋）1080910