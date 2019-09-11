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金融業推外溢商品 運動結合保單或信用卡享優惠

最新更新：2019/09/11 14:50

（中央社記者劉姵呈台北11日電）運動健身蔚為風潮，金融業也嗅到了這股商機，有愈來愈多結合運動的金融商品，主打消費者邊運動就能享有消費或折扣優惠，包括保險業推出以健走折抵保費的外溢保單，以及銀行業者推出運動就有紅利回饋的信用卡。

台灣社會逐步邁向高齡化，現代人健康意識也日漸抬頭，多家壽險公司看好運動商機，近年紛紛推出「外溢保單」，主打運動健走就能折抵保費，或是增加保額。根據金融監督管理委員會保險局統計，今年上半年，外溢保單初年度保費收入約新台幣1.48億元，較去年同期成長高達13.39倍；另外新契約保費件數共1.3萬件，也較去年同期2051件，大幅增加近5.5倍。

目前多家壽險公司，包括國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、台灣人壽、新光人壽及南山人壽等都有外溢保單，其中賣得最好的為「計步型」商品，主要原因為保戶投保後走路達到健康步數折扣標準，續期可減免保費。

外溢保單設計主要是依照平均每日健走步數來算出折抵率，計步回饋金從1%至最高10%都有，且不少壽險公司也另外加入保費優惠機制，像是富邦壽推出適用於非吸菸標準體費率可更省保費；新光壽推出睡眠時數及心率達到一定的程度可增加累積點數，以及有良好健康且無理賠紀錄的保戶，可享有15%更高的保費折扣。

此外，銀行業者也看準這波運動商機，發行與穿戴裝置結合的金融產品，像是永豐銀行推出全台首張以燃燒卡路里多寡加碼回饋紅利的「運動信用卡」，每月燃燒指定卡路里數可以獲得指定倍數的紅利，且紅利可以轉變為點數，可以自動折抵信用卡帳單、證券交易費或貸款利息等銀行交易費，讓運動產生更大的外溢效果，紅利點數累積後也不會有過期的問題。（編輯：黃國倫）1080911

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