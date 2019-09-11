更多編輯台推薦新聞：
避免產後大出血摘子宮 台大醫創王蟲縫合法救命
生活

避免產後大出血摘子宮 台大醫創王蟲縫合法救命

iPhone 11系列現場實測 發表會沒說的2件事
科技

iPhone 11系列現場實測 發表會沒說的2件事

川普撤換國安顧問波頓震撼華府政壇 紐時揭導火線
國際

川普撤換國安顧問波頓震撼華府政壇 紐時揭導火線

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
獨家／美大使會索羅門總理 稱台灣是索國絕佳夥伴
首頁 / 證券

全體上市公司1至8月營收逾20兆 年增0.75%

最新更新：2019/09/11 17:23

（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所今天公布，8月全體上市公司營收合計新台幣2兆7551億元，較去年同期衰退2.66%，營收成長公司共412家，衰退公司共522家。1至8月全體上市公司營收共20兆6969億元，年增0.75%。

全體上市公司中，1至8月營收成長的公司共439家，衰退的有495家。

證交所表示，全體上市公司8月營收成長主要產業為資訊服務業、其他業及半導體業，衰退的主要產業為電器電纜業、建材營造業及油電燃氣業；全體上市公司1至8月累計營收成長主要產業為資訊服務業、其他業及航運業，衰退主要產業為電器電纜業、電機機械業及建材營造業。

證交所指出，全體上市公司8月營收成長較大產業為資訊服務業，主因個別公司新產品推出，其他業因鞋品出貨暢旺，個別公司子公司營運持續成長，半導體業因個別公司客戶新產品即將上市，出貨動能加溫，營收較去年同月成長。

8月營收衰退較大產業，電器電纜業因個別公司受國際銅及鎳價相對弱勢，產品需求不如預期，且去年基期較高，建材營造業因個別公司去年同期建案完成產權移轉認列營收，去年比較基期較高，及油電燃氣業因個別公司出貨量下降，使8月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計1至8月營收成長較大產業，資訊服務業因個別公司認列相關專案營收及新產品上市，其他業因鞋品出貨暢旺，個別公司子公司營運持續成長，及航運業因運價走揚及攬貨量增加，所以累計營收成長。（編輯：李信寬）1080911

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報