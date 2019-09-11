全體上市公司1至8月營收逾20兆 年增0.75%

（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所今天公布，8月全體上市公司營收合計新台幣2兆7551億元，較去年同期衰退2.66%，營收成長公司共412家，衰退公司共522家。1至8月全體上市公司營收共20兆6969億元，年增0.75%。

全體上市公司中，1至8月營收成長的公司共439家，衰退的有495家。

證交所表示，全體上市公司8月營收成長主要產業為資訊服務業、其他業及半導體業，衰退的主要產業為電器電纜業、建材營造業及油電燃氣業；全體上市公司1至8月累計營收成長主要產業為資訊服務業、其他業及航運業，衰退主要產業為電器電纜業、電機機械業及建材營造業。

證交所指出，全體上市公司8月營收成長較大產業為資訊服務業，主因個別公司新產品推出，其他業因鞋品出貨暢旺，個別公司子公司營運持續成長，半導體業因個別公司客戶新產品即將上市，出貨動能加溫，營收較去年同月成長。

8月營收衰退較大產業，電器電纜業因個別公司受國際銅及鎳價相對弱勢，產品需求不如預期，且去年基期較高，建材營造業因個別公司去年同期建案完成產權移轉認列營收，去年比較基期較高，及油電燃氣業因個別公司出貨量下降，使8月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計1至8月營收成長較大產業，資訊服務業因個別公司認列相關專案營收及新產品上市，其他業因鞋品出貨暢旺，個別公司子公司營運持續成長，及航運業因運價走揚及攬貨量增加，所以累計營收成長。（編輯：李信寬）1080911