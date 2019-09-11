眾達避美中貿易戰 馬來西亞設生產據點

（中央社記者潘智義台北11日電）網通業者眾達科技今天董事會決議，為因應美中貿易戰與中長期營運布局，將與馬來西亞上市公司益納利美昌於馬來西亞成立合資公司，設立新生產據點。

眾達科技公司表示，將斥資350萬美元（約新台幣1億896萬元），與益納利美昌（INARI AMERTRON BHD）於馬來西亞成立合資公司，公司資本額約500萬美元（約新台幣1億5565.72萬元）。

益納利美昌集團成立於2010年，總部設立於馬來西亞，並在馬來西亞、菲律賓及中國大陸均設有營運據點，益納利美昌並於2011年在大馬交易所上市。

益納利美昌是一家提供各類半導體封裝測試服務的馬來西亞吉隆坡上市高科技集團，核心業務包括射頻晶片，光電感測器及光收發模組。其主要產品為晶片後端製程生產，系統封裝 （SiP） 產品生產及測試。

眾達科技公布8月合併營收新台幣1.85億元，較去年同期成長7.48%，與7月相當，今年1至8月合併營收15.64億元，較去年同期成長22.45%。眾達已於8月完成現金增資案，目前100G單通道、400G光收發模組產品進度符合預期。

眾達解釋，目前處於資料中心平台轉換期，以及5G基礎建置前期，預計第4季雲端數據中心的需求可望回升，32G光收發模組產品重回出貨成長軌道，第4季需求有機會持續成長。

眾達說明，高速光收發模組主要需求來自巨量資料中心（Hyper-scale data center）、5G通訊基礎建設建置，因應北美客戶要求，著手研發多時的100G單通道、400G光收發模組產品已取得客戶認證，並開始小量出貨，目前相關測試設備已進駐蘇州廠房，可望進入量產階段。（編輯：張均懋）1080911