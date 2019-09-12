華映無法營運 8月薪資一般台籍員工拿55%

（中央社記者潘智義台北12日電）大同公司今天代已停產的子公司面板廠中華映管公司發布重訊指出，因無足夠現金，今天發放8月員工部分薪資，外籍員工支付40%，台灣員工薪資未滿新台幣5萬元支付55%。

華映規劃，台灣員工薪資在5至7萬元者支付15%、7萬以上支付10%、處級以上暫不支付。

中華映管公司表示，原規劃重整後保留6代廠繼續營運，並出售4.5代廠變現，但提出重整計畫未獲法院認同，聲請抗告仍遭法院駁回，一切計畫都成空。現雖仍依法提出再抗告中，但因緊急處分期間已屆滿不得再延期，失去緊急處分的保護傘，債權人可直接處分資產，嚴重影響客戶及投資人信心，迫使公司無法接獲訂單，更無法營運獲利。

因此，中華映管無法在9月11日支付8月薪資，經董事會決議，於9月12日支付部分薪資。

中華映管說，將持續透過處分資產方式，優先償還員工債權，並自9月11日開始聘請專業顧問，以因應資產處分完整程序所需。目前員工仍有2千多人，薪資、資遣費、退休金及未休特休代金等要透過資產處分來支付。

因此，華映接下來將藉由處分資產方式解決勞工、債務。董事會考量公司治理、股東權益、各方債權人利益、勞工資遣等因素，將邀請銀行等債權人建立「監督小組」平台，適時召集各方債權利害關係人會議，說明中華映管目前資產狀況及償債計劃，爭取利害關係人共識、依法公開透明處分資產，解決營運及財務問題。（編輯：黃國倫）1080912