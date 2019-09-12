微風南山參戰 微風週年慶營收挑戰41億

（中央社記者吳柏緯台北11日電）不讓台北101專美於前，微風集團的微風廣場與微風南京週年慶於今日正式打響。微風集團常務董事岡一郎更喊出，今年週年慶營業額目標新台幣41億元，超越去年37億元。

每年的週年慶檔期，是百貨業的兵家必爭的戰場。上週台北101率先開跑，展開為期1個月的週年慶，也正式宣告今年百貨業週年慶檔期正式開始。

目前擁有10家店面的微風集團，從今日開始有6家店面陸續進入週年慶檔期。今年打頭陣的是「起家厝」微風廣場與微風南京，從9月12日起至10月14日，進行為期一個月的週年慶。

微風集團常務董事岡一郎指出，今年週年慶加入了微風南山，共有6個館接續舉行，除了今天開始的兩個館，接下來信義區的微風信義、微風松高與微風南山的週年慶將從10月17日開始。微風台北車站的週年慶從11月14日開跑。

岡一郎分析，去年5個館的週年慶營業額總計新台幣37億元，今年新加入微風南山，6個館的營業額目標上看41億元，預計成長10.8%。

由於行動支付已成趨勢，微風集團表示，只要在週年慶期間使用今年上線的Breeze Pay消費，祭出最高近27%優惠。週年慶期間使用Breeze Pay消費滿3000元，還可以兌換回饋300元。

除了微風之外，另一間百貨業者京華城也從今日起舉辦為期3週的週年慶活動。除了推出全館當日消費累積滿5000元送500元商品券，刷京華卡或持Living Card當日累積消費滿5000元，即贈送送600元商品券。（編輯：黃國倫）1080912