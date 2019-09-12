豐興：內需型營建鋼筋需求旺 內銷市占13.3%

（中央社記者韋樞台北12日電）鋼鐵大廠豐興表示，今年以來鋼鐵市場受到美中貿易戰波及，產銷處於低迷狀態，只有內需型的營建、廠房及公共工程需要鋼筋仍屬暢旺，促使豐興鋼筋內銷市占提升至13.3%。

豐興鋼鐵今天下午舉行法人說明會，豐興鋼鐵表示，今年以來受到貿易戰的高度紛擾，各使用鋼鐵量較大的產業包括汽車、機械等客戶難免處於觀望，訂單亦屬高度不確定性。

豐興鋼鐵指出，今年以來豐興旗下鋼筋、型鋼、圓棒鋼等，獲利較好的型鋼、圓棒鋼等產品產銷較保守，只有營建相關所需的鋼筋產銷較好，豐興去年每個月鋼筋產量約5.5萬公噸，現今產量更大，以因應更多訂單，但豐興並不透露目前月產的擴增量。

豐興說，就鋼鐵廠來說，鋼筋是負責衝出產量，但獲利能力並不好，但各國政府在貿易戰不確定性下，勢必要靠內需產業來維持經濟成長，幸好今年以來台灣房市處於復甦狀態，建商推案量不少，再加上台商回流的擴廠、新建廠等需求，還能維持鋼筋不錯的產銷，估計可以一路旺到明年。

豐興對第4季鋼鐵市場前景仍持保守看法，認為目前壓力頗大。

豐興8月合併營收新台幣21億2369萬元，年減13.36%，累計前8月合併營收183億7279萬元，年減9.53%；自結8月稅前盈餘1億1198萬元，年減62.11%，累計前8月稅前盈餘16億5172萬元，年減28.87%。上半年每股稅後盈餘（EPS）1.93元，低於去年同期的2.35元。（編輯：蘇志宗）1080912