展覽攬客新招 星巴克全台首創外帶窗口在世貿

星巴克8月起進駐世貿一館，並配合展場規劃全台第一個外帶咖啡點餐窗口，中華民國對外貿易發展協會表示，希望藉此為各項展覽帶來更多客源。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年9月13日

（中央社記者廖禹揚台北13日電）為提供參展及觀展民眾舒適休憩空間，星巴克今年夏天進駐世貿一館，並結合全台第一個星巴克外帶點餐窗口，希望藉此為各項展覽帶來更多客源。

星巴克世貿一館門市8月1日起開始營運，中華民國對外貿易發展協會表示，星巴克是全台第一個進駐展覽館的國際咖啡品牌。

世貿一館門市占地近百坪，店內約有近百個座位，外貿協會表示，店內有各種類型的座位區，希望提供參展及觀展民眾舒適的歇息交流空間，也能為各項展覽帶來更多客源。世貿一館門市營業時間配合展館時間為每天早上7時30分至晚上7時，若遇展覽延後，也會同步配合延後打烊時間。

星巴克也投資超過1000萬元，配合展覽館要求，精心打造出宛如藝廊的店內設計，包括以舞台方式設計吧台，牆面裝飾手繪女神壁畫，世貿一館門市內裝由美國總公司一手操刀，甚至連店內桌椅都是從美國原裝進口。

世貿一館門市也是全台星巴克門市中首創「外帶咖啡點餐窗口」的門市，外貿協會提醒，展覽主辦單位規劃場地時，也得記得將點餐窗口通道空出，讓參觀民眾能同時輕鬆享受咖啡與展覽。（編輯：楊凱翔）1080913