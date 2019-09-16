台塑集團股價大漲 南電子以母貴攻上波段高

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）沙烏地阿拉伯石油設施遭無人機攻擊，推升油價，台塑集團股價走高，IC載板大廠南電子以母貴，股價一度來到47.7元，大漲8.9%，是4個月來波段高點。

沙烏地阿拉伯石油設施遭無人機攻擊，產油劇減，大幅推升油價。塑化業今年以來受到貿易戰影響，下游客戶觀望，如今油價大漲，塑化股開高走高，漲逾3.2%，部分二線塑化股漲停。台塑集團台塑化一度攻上漲停106元，台化漲逾3%，台塑漲2.8%，表現相對強勢。南電子以母貴，盤中漲幅也逾8%。

根據年報，南電最大股東的南亞塑膠持股比重約66.97%，而南亞塑膠前十大股東包括台塑、台化、台塑化等。

展望第3季和第4季，法人預期南電第3季整體業績可望季增9%到10%區間，有機會逼近新台幣83億元，可望是2015年第1季以來單季高點，第3季可望轉盈，第4季訂單能見度看佳。

展望今年，法人預期南電今年全年代表本業的營業利益可望轉盈，有機會終結連續3年虧損的狀況。

法人表示南電受惠5G、人工智慧（AI）和高速運算（HPC）等應用需求強勁，第3季ABF基板產能持續滿載。

此外第3季也是南電傳統季節旺季，PP（BT與SiP）基板和PCB印刷電路板需求成長，預期第3季PP基板稼動率可提升到90%，PCB稼動率接近9成。

從產品應用來看，法人指出，個人和筆記型電腦用IC載板占南電整體業績比重約1成多，網通占比約4成多，消費性電子占比約2成出頭，車用占比約15%。

若從產品別來看，ABF基板占比約4成，PP基板占比約27%到28%，PCB占比約3成出頭。（編輯：鄭雪文）1080916