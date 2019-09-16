美國廢鋼續創兩年多低價 豐興產品走跌

（中央社記者韋樞台北16日電）澳洲鐵礦砂價格連續第2週反彈，且每公噸大漲11美元，相對美國貨櫃廢鋼再跌至每公噸245美元，創下兩年多以來低價；豐興鋼鐵本週廢鋼收購價和鋼筋每公噸各下跌200元。

豐興鋼鐵本週國內廢鋼收購價每公噸跌新台幣200元，為7600元；鋼筋價格也跌200元，每公噸為1萬6100元；型鋼基價平盤，每公噸2萬500元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週下跌10美元，每公噸255美元；美國貨櫃廢鋼本週跌5美元，每公噸245美元，已創下2017年6月以來兩年多的低價；澳洲鐵礦砂停止6週以來的跌勢，連續第2週反彈價格，本週每公噸上漲11美元，由每公噸88.1美元漲至99.1美元。

豐興鋼鐵指出，以使用大船廢鋼為原料的土耳其，近日購進大船廢鋼價格低至每公噸240美元到250美元，而美國貨櫃廢鋼價格會以此為重要參考，價格相當貼近。

不過豐興鋼鐵認為，主要還是下游的需求偏弱，致使上游的貨櫃廢鋼價格走跌；至於鐵礦砂價格卻連兩週上漲，推測與中國大陸即將進入第4季冬儲旺季，搶在大陸北方寒冬的霧霾未起之前先煉鋼有關。

豐興鋼鐵說，兩週前鋼筋客戶防守型買盤大舉出籠，全台鋼筋交易量至少10萬公噸，但上週鋼筋交易略顯清淡，本週要觀察下游客戶對鋼筋價格接受度及同業開價。（編輯：鄭雪文）1080916