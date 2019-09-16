開低走高 台股漲70.58點
最新更新：2019/09/16 13:57
台北股市16日開低走高，收盤漲70.58點，為10898.13點，漲幅0.65%。（中央社檔案照片）
（中央社台北16日電）台北股市今天開低走高，收盤漲70.58點，為10898.13點，漲幅0.65%，成交金額新台幣1165.51億元。
加權指數開盤為10822.69點，盤中最高10898.13點，最低10822.69點；不含金融股指數9151.44點，漲64.73點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.5%、食品股漲0.32%、塑化股漲1.53%、紡織股漲0.26%、機電股漲0.48%、造紙股漲0.62%、營建股漲0.3%、金融股漲0.29%。
委買張數1120萬2062張，委賣張數729萬5940張，成交張數435萬8791張。
收盤時上漲354家，下跌446家，持平140家。
成交量前5名個股為元大S&P原油正2、富邦VIX、中石化、元大滬深300正2、欣興。
漲幅前5名個股為元大S&P原油正2估、華頓S&P布蘭特正2、原大S&P原油正2、台達化、吉祥全。
跌幅前5名個股為倫飛、元大S&P原油反1估、中環、鼎炫-KY、科嘉-KY。1080916