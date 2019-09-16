應付未付保險金達上百億 金管會令業者限期清查

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金管會保險局已發函產、壽險公會通知保險公司，要將找不到人領的應付、未付保險給付金，轉為負債或責任準備金，不得列為獲利；金管會主委顧立雄今天證實，有高達上百億元。

金融監督管理委員會保險局表示，過去投保的保單若沒有留手機、電子信箱，甚至連住址及工作都更換，保險公司很難找到保戶；因此，若逾2年都找不到保戶，就會轉入收入、認為獲利。不過，保險局日前已要求產、壽險公司在今年底前，必須將過去因保戶失聯未給付並已轉為收入的保險金，要積極找到保戶，若找不到也要轉列準備金，且不得列為公司收入或獲利。

針對媒體關注年底前保險公司有多少金額的保險給付金要轉列為責任準備金，金管會主委顧立雄今天出席活動受訪表示，詳細的數字要問保險局，不過他證實，差不多有上百億這個數字。

這樣一來，保險公司等於不能再將這些保險給付金列收益，是否會衝擊保險公司的獲利，顧立雄則表示，「我想壽險業今年獲利還可以！」

根據保險局發函要求，壽險業在2016年4月30日、產險業則是在2017年9月30日之後到2018年底，發生的應付與未付保險金，在今年底前，要完成75%的清查及積極追尋找保戶；明年則得完成85%、2021年93%，到2022年必須完成100%的清查與尋找保戶。因此，保險局也提醒，民眾可以找找看是否有早期投保的保單保險金尚未領取，以免錯失權益。（編輯：蘇志宗）1080916