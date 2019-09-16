催生金融獨角獸 顧立雄鼓勵業者拓展新南向市場

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金管會主委顧立雄今天表示，東南亞各國因為島嶼多要設實體分行的成本太高，發展數位金融有非常大的潛力，鼓勵台灣科技業和金融業者合作，拓展新南向市場，培養出金融獨角獸。

金融業對金融科技相當重視，金融監督管理委員統計民國107年度台灣的金融業者投入金融科技發展總金額為新台幣117億元，平均每家業者投入3936萬元，較106年度成長52%，今年預估整體投入金額更將達219億元，預計年成長率將達87%。

針對媒體詢問，台灣是否有機會培養出金融獨角獸，也就是市值逾10億美元（折合新台幣約310億元）的新創業者；顧立雄今天受訪表示，台灣的金融科技還有很多發展空間，不過金融業才剛開始投入而已，特別是未來金管會將整合電子支付、電子票證，可望帶動整個支付的生態圈。

顧立雄說，即使是開放銀行（Open banking），現在還要解決包括個資保護、資安議題，未來若再進一步擴展到可分享消費者資訊，以及交易系統開放，帶起的金融科技發展，充滿想像。

顧立雄也說，最近純網銀設立，也帶動數位金融往前大步邁進，他認為，整個金融科技還有很多無限發展的可能性。

至於台灣要多久才能培養出金融獨角獸，顧立雄強調「有信心」，不過他認為得要拓展到海外才可以；他說，「要成為金融獨角獸，要有一定的營收，且達到一定的程度，若沒有海外市場的支撐，以既有的市場的規模，確實是有一些門檻的障礙。」

顧立雄表示，現在有許多科技業者都有提出要與金融業者合作，雙方互助合作產生信賴，才能再拓展到海外。他建議，目前擁有高人口紅利的東南亞各國，島嶼多要設實體分行的成本太高，發展數位金融有非常大的潛力。

顧立雄表示，不管是在菲律賓、印尼地區，都不太可能去大量增設實體分行，但在人手一機的時代，如何透過行動、網路，創造更好的服務模式是關鍵。他表示，「我們不能落於人後，台灣金融業在東南亞的據點已經很多了，增設分行也不易，因此我認為數位金融可以在當地好好的發展。」

顧立雄也說，據他的了解國銀目前也都有在嘗試，只不過要提供什麼樣的服務內容，涉及到技術問題，還卡很多關，包括第一數位認證問題；第二，提供何種服務，現在大多還在支付這一塊發展，接下來走向小額信貸，會有信評的問題；第三要擴展到消費金融層面，有技術能否到位的問題，不能夠到位，發展就會很有限。（編輯：林孟汝）1080916