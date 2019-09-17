沙國油廠遇襲 塑化股股價漲一天後熄火

（中央社記者韋樞台北17日電）沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊，國際油價在市場憂慮氣氛中飆漲。台股塑化股16日大漲後，今天連同石化下游應用的紡織股一同走軟，台塑四寶股價僅飆漲一天後熄火，紡織聚酯族群普遍翻黑。

紐約油價今天大漲近15%，創逾10年來最大單日漲幅，但全球原油供給充裕，稍微抑制這波油價漲勢。倫敦交易的布倫特原油期貨價格同步飆漲，終場上漲8.8美元，每桶收在69.02美元。交易爆巨量之餘，布倫特油價以14.6%創至少自1988年以來最大單日漲幅，漲勢比1990年代初期波灣戰爭時更猛。

塑化股16日受油價飆漲而推升，但由於沙國石油設施何時修復恢復生產、供應順暢不明朗，以及其他產油國是否增產或繼續執行減產協議亦不清楚，因此塑化股僅飆漲16日一天後，今天開高快速走低，下游應用的紡織股亦開低走低。

台塑四寶中的台塑化16日盤中攻上漲停的106元價位，惜未鎖漲停收在104元，今天開高後黑翻紅，大致守在平盤104元，成交量亦不如16日快速累積。

台塑開高走低，盤中最低97.4元，跌幅0.6%；南亞開高後維持平盤之上，最高71.1元，小漲0.7%；台化開高走低，最低90.1元，下跌1.53%。

二線塑化股包括台達化16日走高攻上漲停12.15元，創下一年以來新高價，成交量逾2.56萬張，今天反手開低走低，最低跌到11.8元，跌幅2.88%；台苯16日攻高收在22.9元後，今天開高走低，最低22.75元，跌幅0.66%；國喬開高走低，最低19.05元，跌幅1.8%。

紡織股中的聚酯纖維族群大多數翻黑，一貫大廠遠東新開高隨即翻黑，最低29.05元，下跌1.53%；尼龍粒、絲大廠力鵬開低走低，盤中最低7.08元，下跌0.56%；聚酯粒、絲大廠力麗開高後大致維持平盤9.25元之上整理。（編輯：黃國倫）1080917