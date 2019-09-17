iPhone擴大印度生產 傳蘋果攜鴻海加碼10億美元

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海在印度布局傳新進展，印度媒體報導，蘋果（Apple）有意透過鴻海集團在印度投資約10億美元，擴大iPhone在印度製造的規模。

印度時報（The Times of India）網站報導，蘋果有意在印度投資10億美元，規劃出口印度製造（Made in India）的iPhone產品到全球各地。

報導指出，此舉正值美中貿易戰期間，可視為蘋果有意尋求中國以外的生產製造據點。

報導引述官員消息人士指出，蘋果規劃透過合作夥伴在印度投資10億美元，而這個合作夥伴可能是鴻海集團。報導表示，鴻海在印度清奈（Chennai）的工廠製造蘋果因應全球市場的產品。此外許多鴻海集團的零組件供應商也規劃在當地設廠。

外媒日前報導，2015年蘋果代工企業在印度沒有半間組裝廠，但到今年已經增加到3間，其中1間隸屬計劃生產iPhone X系列手機的鴻海富士康。

像印度一樣手機仍在快速成長的市場並不多，這也是為什麼蘋果決定將部分生產移師到印度，以避免iPhone被課徵高額進口關稅。

另一方面，緯創2016年開始在印度班加羅爾（Bengaluru）設廠生產iPhone，是首家拿到蘋果訂單在印度製造iPhone的製造商。其中，iPhone 6s是從去年開始在印度生產，iPhone 7則從今年初開始在印度生產。緯創在印度生產蘋果iPhone 6s和iPhone 7已經出口歐洲。

今年3月初蘋果公布前200大供應鏈廠商名單，其中在中國之外、鴻海集團製造組裝蘋果產品的地點，涵蓋巴西聖保羅（Sao Paulo）和美國德州Fort Worth、越南北江（Bac Giang）、台灣台南、以及南印度的坦米爾那都省（Tamil Nadu）。（編輯：鄭雪文）1080917