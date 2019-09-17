所得稅分期繳稅罰鍰 財政部放寬免計利息

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）財政部近日發布解釋令，放寬因客觀事實發生財務困難，申請分期繳納綜所稅本稅及罰鍰情形，其中罰鍰部份，免再加徵利息，並將於後續修正稅捐稽徵法時，一併將此原則明確入法。

財政部16日發布新解釋令，定調分期繳納綜所稅罰鍰，免再加計利息，於16日解釋令發布當天起的欠稅案件以及發布前還沒徵起案件，都可適用。

財政部官員舉例，假設有納稅人應納所得稅本稅新台幣100萬元，並遭處罰鍰50萬元，但因客觀事實（例如失業或公司營收淨額連續減少至一定程度）無法一次於期限內付清，向國稅局申請分期繳納並核准通過，過去不論本稅及罰鍰（共150萬元）都得加計利息。

財政部官員說，16日解釋令發布後，放寬所得稅罰鍰部份可免加徵利息，套用上述案例，等於只需就100萬元本稅計息，50萬元罰鍰則免計。

財政部官員指出，在稅捐稽徵法對分期繳納所得稅罰鍰要不要加計利息，沒有明確規定狀態下，過去實務上，國稅局大多還是會加徵；因此，經評估裁罰合理性，決定新增解釋令，定調未來分期繳納所得稅罰鍰可不加計利息，未來也將修正稅捐稽徵法，把此原則明確入法。（編輯：黃國倫）1080917