更多編輯台推薦新聞：
李登輝：九二一罹難者都是大菩薩 代替2200萬台灣人受難
生活

李登輝：九二一罹難者都是大菩薩 代替2200萬台灣人受難

夜市抵用券上路 2防偽辨識方法讓你知
生活

夜市抵用券上路 2防偽辨識方法讓你知

彩繪石虎俄插畫家抵台 直呼太開心了
生活

彩繪石虎俄插畫家抵台 直呼太開心了

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
20年前那夜很多人來不及道別 記者摸黑進災區記錄九二一現場
首頁 / 產經

所得稅分期繳稅罰鍰 財政部放寬免計利息

最新更新：2019/09/17 13:09

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）財政部近日發布解釋令，放寬因客觀事實發生財務困難，申請分期繳納綜所稅本稅及罰鍰情形，其中罰鍰部份，免再加徵利息，並將於後續修正稅捐稽徵法時，一併將此原則明確入法。

財政部16日發布新解釋令，定調分期繳納綜所稅罰鍰，免再加計利息，於16日解釋令發布當天起的欠稅案件以及發布前還沒徵起案件，都可適用。

財政部官員舉例，假設有納稅人應納所得稅本稅新台幣100萬元，並遭處罰鍰50萬元，但因客觀事實（例如失業或公司營收淨額連續減少至一定程度）無法一次於期限內付清，向國稅局申請分期繳納並核准通過，過去不論本稅及罰鍰（共150萬元）都得加計利息。

財政部官員說，16日解釋令發布後，放寬所得稅罰鍰部份可免加徵利息，套用上述案例，等於只需就100萬元本稅計息，50萬元罰鍰則免計。

財政部官員指出，在稅捐稽徵法對分期繳納所得稅罰鍰要不要加計利息，沒有明確規定狀態下，過去實務上，國稅局大多還是會加徵；因此，經評估裁罰合理性，決定新增解釋令，定調未來分期繳納所得稅罰鍰可不加計利息，未來也將修正稅捐稽徵法，把此原則明確入法。（編輯：黃國倫）1080917

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報