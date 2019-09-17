電價估連3凍 夏季電價時間暫不考慮提前實施

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）電價審議會明天登場，台電表示，沙國煉油廠遭襲事件將造成油價短期波動，但實際影響有待觀察；知情人士表示，夏季電價已不考慮提前到5月實施，短期也不會於審議會討論。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年檢討2次，於每年4月及10月進行調整，並且明定電價調幅天花板為3%，電價費率審議會明天登場，外界估電價有望連3凍。

沙烏地阿拉伯石油設施14日遭攻擊，市場瀰漫憂慮氣氛，國際油價一度飆漲，創10年來高點。台電副總王振勇今天出席台電資安聯防合作備忘錄（MOU）接受採訪時表示，台電會提供資料供電價費率審議會參考，據台電觀測資訊「油價下降趨勢很明顯」，而美國能源部（DOE）油價預測，未來4個月布蘭特油價每桶約在60美元徘徊。

他說，這次沙國煉油廠受到攻擊事件，短期對油價造成影響，不過，未來需依沙國多久恢復產能、備用油供應情形評估油價長期走勢；知情人士說，雖然原油價格短期波動大，但天然氣價格較原油價格會遞延3個月，實際影響有待觀察。

經濟部所屬國營事業今年前7月表現，台電獨虧新台幣282億元。知情人士坦言，燃料成本占營運成本近6成，上半年因國際燃料價格偏高，雖燃料價格6月後開始走跌以及夏季電價挹注，下半年將回補台電部分虧損，但要達到法定盈餘新台幣22億元「有困難」。

電價費率審議會委員曾建議將5月納入夏月電價，以抑制用電高峰。知情人士指出，夏季電價已不考慮提前到5月實施，短期也不會再於電價費率審議會討論。

電價費率審議會3月決議，由電價穩定準備提撥予台電公司363.97億元，電價穩定準備餘額為416.93億元，當台電盈餘未達合理利潤時，將由電價穩定準備填補虧損。（編輯：楊凱翔）1080917