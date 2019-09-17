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雄獅旅天下啟動產品加盟 揪同業攻深度旅遊

最新更新：2019/09/17 16:42

（中央記者江明晏台北17日電）雄獅集團第二品牌「旅天下」自2017年即以推動整合性旅遊平台為目標，「通路加盟」發展有成，今年8月也推出「產品加盟」計畫，與其他旅遊業者合作，銷售具差異性的深度旅遊產品。

雄獅集團第二品牌「旅天下」自2017年即以推動整合性旅遊平台為長期目標，朝著「通路加盟」與「產品加盟」雙軸線發展，目前加盟門市推動有成，全台目前已有30間門市，為擴大同業合作綜效、提升產品豐富度，於今年8月正式推出「產品加盟」計畫，與優質主題旅遊業者合作，透過旅天下網站與門市販售深度旅遊產品。

「旅天下」總經理李嘉寅表示，「產品加盟」將整合加盟商的專業脈絡與旅天下銷售通路，與同業資源共享、相輔相成，一同擴展更多客源。首波合作對象包括業者樂遊人與環洋旅行社，許多業者也正積極洽談，預計今年底將增加至10家產品合作加盟商，提供更創新多元的旅遊服務。

通路加盟計畫自推動以來，已成功吸引許多同業加入，目前全台已有30間門市、預期3年內將突破100間。該計畫於大台中地區發展成效顯著，目前共有11間加盟店；不少加盟業者相繼成立第二間加盟店，擴大合作版圖。此外，除了在一級城市開設加盟門市，也持續深入二級城市發展，如苗栗頭份、南投埔里、雲林北港、台東市區等都有據點。（編輯：趙蔚蘭）1080917

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