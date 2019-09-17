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壽險投信業回收資金 人民幣存款餘額連2月成長

最新更新：2019/09/17 18:12

（中央社記者吳柏緯台北17日電）中央銀行今天公布8月底銀行人民幣存款餘額，上升至2664.14億元，連續2個月成長。央行表示，壽險與投信業收回國際債券資金，帶動法人戶存款金額成長。

中央銀行指出，截至8月底，外匯指定銀行（DBU）的人民幣存款餘額為2327.19億元，較7月底增加1.33億元，國際金融業務分行（OBU）為336.95億元，較7月底增加9.56億元。DBU與OBU兩者合計存款餘額為2664.14億元，較7月增加10.89億元，連續2個月成長。

央行外匯局行務委員陳婉寧說明，雖然DBU有明顯變化，但是個人戶的存款較7月底減少人民幣5.25億元，反而是法人戶增加6.58億人民幣，兩者相抵後，DBU增加1.33億元。

陳婉寧指出，法人戶存款成長的主要原因是不少壽險業、投信業收回國外投資的債券資金，其中8月底到期的國際債券有2檔，總計人民幣8億元，其中6億是壽險投信業投資。她進一步表示，回收的資金受限於政策的投資上限，無法加碼投資，加上當時並不是出脫人民幣的好時機，因此「停靠」定存帳戶。

觀察今天各天期人民幣存款利率最優銀行，1個月期以花旗台灣銀行最高，利率為2.5%；3個月期以凱基銀行最高，利率為2.5%；6個月期是上海銀行最高，利率2.78%，9個月期日盛銀最高，2.55%，1年期以陽信商銀的2.8%最高。

今天公布的資料中，人民幣匯款總額為1913.90億元，較7月底大幅成長52.94%，陳婉寧分析，主要是受到電子業匯往中國的貿易貨款大幅增加、台商的資金調度頻繁，此外，受人民幣基金募資與人民幣債券到期影響，帶動國內銀行間的匯款增加。（編輯：趙蔚蘭）1080917

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