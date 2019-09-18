捐贈器官 財政部：喪葬補助費屬政府贈與可免稅

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）財政部近日發布解釋令，針對家人去世並捐贈器官，捐贈者親屬事後取得的「親屬補助喪葬費」，明確定義性質屬政府贈與的一種，依法親屬可免就此繳納所得稅。

財政部賦稅署官員說，為向願意捐贈器官、遺愛人間的死者及其親屬致意，政府會根據「捐贈屍體器官移植喪葬費補助標準」，提供少許「親屬補助喪葬費」；對捐贈眼角膜者，補助新台幣5萬元，捐贈眼角膜以外器官或多重器官，則補助新台幣10萬元。

賦稅署官員向中央社記者表示，過去在稅上，認為「親屬補助喪葬費」應併入死者的遺產總額中，計徵遺產稅。

不過，日前再重新檢視法規後認為，「親屬補助喪葬費」是死者於死亡後親屬才取得的補助費用，不是生前就有的財產；雖然實務上因遺產稅免稅額高達新台幣1200萬元，即使計入遺產總額也不太會課到稅，容同免稅，但免稅理由並不貼切，因此發布新解釋令，以提升法規合理性。

賦稅署官員表示，根據17日發布的新解釋令，定調「親屬補助喪葬費」性質應該是屬於政府贈與的一種，根據所得稅法，因繼承、遺贈或贈與取得的財產，屬於免稅所得，不需課稅。（編輯：楊凱翔）1080918