台積電除息 法人：台股高檔盤整

（中央社記者潘智義台北19日電）美國聯準會降息，美股道瓊工業指數先跌後漲，台北股市今天因有台積電除息，且指數已站上10900點，法人認為，高檔盤整機率仍然存在。

美國聯邦準備理事會一如預期，決定降息0.25個百分點，是今年第2次降息，希望藉此延續經濟擴張局面。華爾街股市一度跌勢加重，但終場道瓊與標準普爾500指數由黑翻紅。

道瓊工業指數收在27147.08點，上漲36.28點，漲幅0.13%；標準普爾500指數小漲1.03點，或0.03%，收在3006.73點；那斯達克指數下跌8.62點，或0.11%，收在8177.39點。

台北股市昨天收在10929.45點，上漲54.95點，成交值新台幣1284.17億元。三大法人外資及陸資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣132.3億元。

台積電、華孚今天除息交易，台灣證券交易所指出，台積電發行市值將減少約518億元，占發行量加權股價指數約17.32點。台積電、華孚2檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數合計約17.36點。

台積電今年改採季配息政策，今天將進行除息交易，昨天盤中最高價來到269.5元，創還原權值後新高價，市值逼近新台幣7兆元大關。

台積電董事長劉德音昨天出席國際半導體展科技智庫領袖高峰會時表示，台積電5奈米製程已經準備生產，明年將是快速成長的一年，明年研發重心將是3奈米。台積電將釋放半導體客戶的創新，未來每個人口袋裡如果都有量子電腦，台積電一定不會缺席。

鴻海集團旗下面板廠群創光電昨天宣布，將採用工研院研發的「低翹曲面板級扇出型封裝整合技術」，以3年時間將一座3.5代廠轉型為封裝載板廠。（編輯：楊玫寧）1080919