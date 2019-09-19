聯準會動向不明 亞股收盤漲多跌少

（中央社香港19日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）昨天雖然宣布降息，但下一步可能行動仍令投資人摸不著頭緒，亞洲股市今天收盤漲多跌少。

聯準會昨天一如預期決議降息25個基點，但並未提供強力的政策前瞻指引，令許多投資人失望。市場也對決策委員中鷹派和鴿派勢力日益分歧感到擔憂。

歐洲中央銀行（ECB）本月稍早宣布新一輪收購債券刺激措施，並再度降息。投資人因此期望，聯準會昨天將釋出今年會再次降息訊號。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天表示，決策委員並不預期美國經濟將衰退，但貿易不確定性正在製造「側風」，影響企業投資和出口。他還說，聯準會將「採取適當行動」來維繫美國經濟成長。

不過，聯準會決策委員意見分歧，有5名委員預期或希望今年內升息1次，5名委員預期利率不變，另有7名委員預期或希望今年底前再度降息。

富達國際投資（Fidelity International）分析師佛斯特（Tim Foster）指出，聯準會決策官員的利率預測「點狀圖」（dot plot）顯示，官員對於今年是否還會降息並無任何共識。

佛斯特說：「聯準會過去4年9度升息後，今年1月大幅轉向鴿派，並啟動全球央行貨幣寬鬆浪潮。然而，相較於歐洲央行上週祭出廣泛且複雜的一系列寬鬆措施，如今單單降息已顯得過時。」

日本銀行（BoJ）今天會議則決定維持貨幣政策不變，但對若干風險提出警告，包括美中貿易戰和英國可能以無協議方式脫離歐洲聯盟（EU）。日本央行還表明將維持超級寬鬆貨幣政策，並承諾讓利率保持低檔至少直到明年春天。

東京股市今天早盤一度勁揚超過1%，但在日本銀行宣布政策決定後，日圓兌美元匯價應聲升值，日股收盤漲幅收斂為0.4%。上海、雪梨和首爾股市則全數收高0.5%，威靈頓股市收漲0.2%。

不過，因反送中抗議引發市場憂慮而本週賣壓籠罩的香港股市，今天收挫逾1%。新加坡和台北則雙雙收跌0.3%，馬尼拉、孟買、曼谷、吉隆坡和雅加達股市也全都收黑。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080919