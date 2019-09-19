鄉林青島別墅賣出20戶 入帳逾25.3億挹注營收

（中央社記者韋樞台北19日電）多位大陸企業家合資新台幣25.3億元購入20戶鄉林集團青島涵碧樓別墅，估9月底前入帳，挹注鄉林第3季營收。鄉林建設表示，所剩不多餘屋將於10月底前完銷，全年營收上看80億元。

鄉林建設不願透露究竟有多少位大陸企業主合資購買別墅，僅表示客戶群主要是大陸金融和紡織、IT產業的企業家們。

鄉林建設今天公告出售成交青島涵碧莊園別墅20戶，成交額為人民幣5.7555億元（約新台幣25.295億元），換算平均每戶約1.29億元，連同已銷售待交屋的7戶，可望在9月底前認列入帳，挹注Q3營收。

青島涵碧樓別墅共有41戶海景別墅與55戶複層別墅，目前餘屋不多，最慢在10月底前可完銷交屋。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，青島別墅買家不乏外資與大陸知名企業主、藝人明星等，目前仍按計畫順利完銷。鄉林將繼續在山東青島、江蘇南京與蘇州，湖北武當山等地投資，續推大型綜合開發案，包括涵碧樓酒店與房產、商辦樓之外，另外在浙江杭州、舟山、金華等地分別有品牌輸出合作案正洽談中。

賴正鎰指出，青島別墅銷售完畢後，接下來的重頭戲是南京酒店式公寓及寫字樓商辦，以及成都的R4、R6的住宅區，目前正申請售樓證，可望今年第4季推案開賣。估計今年大陸部分淨利可望年增30%。

他表示，除了先前在談判的江蘇南京江北區、山東濰坊與青島膠州、黃島市南區等地塊。鄉林看好山東8月經大陸國務院發布為自由貿易試驗區，準備加大在山東的投資力道，目前正在臨沂、威海、煙台、青島、濟南等千萬人口的大城市積極尋覓新的投資標的。

鄉林集團在大陸還有幾處洽談開發的大型投資計畫，例如湖北武當山的土地20萬平方公尺，將規劃涵碧樓酒店與住宅；江蘇無錫的土地面積約32萬平方公尺，將規劃涵碧樓酒店，酒店式公寓及集中式商業區等。這些土地都會加速取得，以利規畫整體開發計畫。

法人預估，青島別墅若如期完銷，加上南京商辦樓與酒店式公寓成屋加速銷售，連同今年前8月自結總營收30.2億元，今年全年營收可望上看80億元，大幅超過去年的73.1億元。（編輯：林孟汝）1080919