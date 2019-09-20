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首頁 / 證券

美股漲跌互見 法人估台股高檔震盪

最新更新：2019/09/20 07:57

（中央社記者張建中台北20日電）美股漲跌互見，法人認為，台股指數已處高檔，預期走勢可能維持高檔震盪。

隨著美國聯邦準備理事會（FED）一如預期降息，投資人進場意願低，道瓊工業指數終場跌52.29點，跌幅0.19%，收在27094.79點；標準普爾500指數漲0.06點或0.00%，收在3006.79點；那斯達克指數漲5.49點，漲幅0.07%，收在8182.88點。

台北股市昨天早盤開高後壓回，在買盤轉趨謹慎下無力挑戰「萬一關卡」，收盤跌破10900點。

加權指數終場收在10894.70點，下跌34.75點，跌幅0.32%，成交值新台幣1126.63億元。

國內外產業訊息方面，聯發科投入數千人與超過新台幣1000億元，研發5G相關晶片，目前已居領先群；5G系統單晶片第3季送樣，明年第1季客戶產品將上市。

中華精測跨入5G高頻段毫米波半導體測試領域，法人預期，明年第1季起5G業績可望放量。

寶得利公告，考量陸客來台人數大幅減少，為降低營運成本，與同業合作，寄賣產品到同業購物店，資遣員工114人。

蘋果（Apple）iPhone 11系列今天開賣，華為與索尼（Sony）也搶推新旗艦機。（編輯：楊玫寧）1080920

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