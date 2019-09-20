華為新機未搭GMS 5大電信持續評估接受度

（中央社記者江明晏台北20日電）華為發表新旗艦Mate30系列，首度無預裝Google行動服務（GMS），改以自家軟體上陣，國內5大電信目前均暫未接獲華為洽談銷售事宜，未來將持續觀察市場對非GMS的接受度，再決定是否引進。

華為在德國柏林發表新一代旗艦機HUAWEI Mate 30系列，搭載了自家麒麟990系列5G晶片、4顆鏡頭，而這也是美國祭出相關禁令後，華為首支無預裝Google行動服務（GMS）的手機，以自家系統上陣（Huawei Mobile Servises），市場認為，在中美貿易戰未落幕前，華為新機在海外銷售表現需持續觀察。

五大電信業者今天也分別針對是否引進華為新機銷售表達看法，中華電表示，華為舊機持續銷售中，新機還未收到華為申請，後續會進一步評估市場狀況；中華電先前則指出，未來華為新機上架將依循現行遴選機制多方評估，尤其在Google消費者權益的部分。

台灣大哥大總經理林之晨表示，目前還在觀察華為新機，重點是進來台灣時，是否搭載Google Mobile Service，而台灣大也會進一步研究評估國內市場對HMS的接受度。

遠傳副總經理杜偉昱表示，與華為的合作關係密切，未來也將推出兩款中低階手機，但都是有搭載GMS的手機，而新旗艦的銷售仍視華為規劃決定，會持續評估。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸指出，華為發表Mate 30是第一支沒有GMS的新機，除了大陸市場之外，恐怕都會影響其他國家的銷售，目前國內電信商也會面臨上架難題，認為華為應該不會跟電信商申請銷售，但可能會在其他通路賣。

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧指出，華為有一定的知名度，平板、低階機都有市場，至於有沒有搭載GMS，就看消費者能不能接受，雙方都可以進一步溝通。

華為技術台灣總代理訊崴技術表示，品牌內部目前都還在討論中，希望所有資訊都更確定後再公布。

市場認為，華為本次發表的新機硬體規格和功能都很強大，在鏡頭方面，HUAWEI Mate 30 Pro配備超感光徠卡電影四攝，包含一枚4000萬像素的電影鏡頭、一枚4000萬像素的超感光鏡頭、一枚800萬像素的長焦鏡頭，以及3D深感鏡頭，並支持超高清夜攝。

華為Mate 30系列手機將於即日起在全球陸續上市，HUAWEI Mate30售價為799歐元、HUAWEI Mate30 Pro 5G售價為1199歐元；HUAWEI Mate30 Pro為1099歐元。此外華為並與保時捷設計合作推出的第5款手機 HUAWEI Mate 30 RS 保時捷設計，售價為2095歐元。（編輯：黃國倫）1080920