豆府25日上櫃 競拍平均價117.67元

台灣韓式料理餐廳龍頭豆府由福邦證券輔導上櫃，以競價拍賣及公開申購方式完成股票上櫃前承銷作業，25日上櫃。圖為豆府8月28日舉辦股票上櫃前業績發表會。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北24日電）餐飲股豆府將於9月25日掛牌上櫃，以競價拍賣及公開申購方式完成股票上櫃前承銷作業，此次競拍得標加權平均價格117.67元，約為競拍底價84元的1.4倍。

台灣韓式料理餐廳龍頭豆府由福邦證券輔導上櫃，以競價拍賣及公開申購方式完成股票上櫃前承銷作業，25日上櫃。日前進行上櫃前公開申購，公開申購張數共2400張，公開申購價為每股新台幣84元，共有超過12.8萬人參與申購，申購過程凍結逾134億元資金，中籤率僅0.45%。

豆府此次新股現增上市公開承銷股72%採競拍，另外28%採公開申購，最低投標價格為每股84元，參與投標合格標單共1104筆，得標筆數281筆，最低得標價格為115元，最高得標價格130元，得標加權平均價格為117.67元。此次競拍得標加權平均價格117.67元，約為競拍底價84元的1.4倍。

豆府成立於2008年，實收資本額為1.6億元，增資後股本將增加至1.89億元，豆府以專注經營韓式料理餐廳為集團發展策略，目前全台共有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房等4個品牌，共有38家據點，包括涓豆腐18家、北村豆腐家9家、韓姜熙的小廚房6家、銅盤5家。

展望下半年，豆府表示將持續優化既有的品牌，追求集團業績穩定且持續深化在台布局；更將跨足非韓式異國料理，多角化經營策略來擴大營運的規模，預計10月中旬在台開立第一間非韓料理，引進越南百年河粉品牌－飛機河粉，另也規劃引進米其林泰式炒河粉、以及開發台灣五星主廚牛肉麵，看好新品牌的注入有助集團業績提升。

此外，豆府也放眼海外市場，今年初「GOTCHICKEN」炸雞品牌首店已在越南胡志明市開業，持續尋求展店機會，朝國際化連鎖餐飲集團邁進。（編輯：鄭雪文）1080924