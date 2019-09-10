瓦城王品8月營收亮眼 美食-KY回溫

（中央社記者江明晏台北10日電）適逢餐飲旺季，餐飲股營收亮眼，王品台灣事業群8月營收創4年來新高紀錄；瓦城8月營收寫下同期新高；美食-KY因中國門市客流回升，8月合併營收創今年次高。

王品集團8月合併營收新台幣16.1億元，月增18.33%、年增3.31%。其中，台灣事業群表現亮眼，受惠王品集團品牌提升，且8月多個假期，帶動消費者聚餐意願，雖然下旬遭逢連日大雨，但王品台灣事業群仍締造單月營收9.8億元的佳績，月增19.69%，同創4年來新高紀錄。

王品集團大陸事業群雖受到中美貿易戰影響，8月營收6.3億元，相較7月成長16.28%，其中王品、西堤兩個主力品牌，同店銷售（SSS）持續向上；兩岸合併累計1至8月營收新台幣112億元，年增1.42%。

王品持續看好第4季台灣冬季鍋物及尾牙聚餐市場動能，王品大陸事業群鎖定三大品類西餐、日料、中餐發展。

瓦城8月適逢觀光餐飲旺季，憑藉暑期消費高峰以及展店效益延燒，推升集團單月業績達4.78億元，月增11.01%、年增16.65%寫下同期新高；累計前8月營收攀至33.76億元，較去年同期增加15.46%。

展望後市，瓦城看好，年底前既有品牌與新創品牌齊發，帶動全年營收續揚登新峰，2019年展店數將達25家以上，前8個月已完成9家新展店，10月起集團將積極展店，配合百貨調整櫃位時程，可望順利達成全年展店目標。

美食-KY 8月合併營收寫下今年次高表現，達新台幣19.9億元，與去年同期相比，減幅收窄至1.1%，是13個月來最佳表現。

法人觀察，今年以來，美食-KY大陸門市客流穩定回升，是業績改善主要原因；而消費者的回流，可歸功於今年以來推陳出新的行銷企劃。隨著下半年邁入烘焙業傳統旺季，期待持續透過新產品以及行銷宣傳，替下半年業績加溫，回到成長軌道。

至於另外兩個主要市場，美國及台灣，法人預期美食-KY將維持穩健的展店步伐，深耕門店網絡的同時，忠實會員的人數也能持續成長，提升品牌知名度及市場占有率。（編輯：張均懋）1080910