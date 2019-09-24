華碩電競新手機進軍印度 股價力守紅盤

（中央社記者吳家豪台北24日電）電腦品牌廠華碩在印度發表新一代電競手機ROG Phone II，搶攻當地電競與手遊市場，今天華碩股價以211元平盤開出，早盤小漲0.71%、來到212.5元，表現優於大盤。

華碩23日由董事長施崇棠率領團隊在新德里發表ROG Phone II及專屬配件，包括可提供雙螢幕手持模式的TwinView II雙螢幕基座、能以滑鼠與鍵盤操作手機的桌上型遊戲基座等，並宣布連續第5年與印度最大電商Flipkart合作。

施崇棠說，新一代ROG Phone II除延續前一代的效能、散熱系統和專屬配件，還集結來自全球玩家們的各種回饋，優化軟、硬體等應用，希望打造出一支真正瞭解玩家的電競手機。

儘管印度手機市場波動劇烈，但根據知名市調公司最新報告，今年第2季華碩手機在印度線上通路出貨年增率高達26%，為當地成長最快速的品牌之一，在Flipkart電商平台上也是前3大熱銷品牌。

此外，華碩在今年6月在印度發表新一代智慧型手機ASUS 6Z後，也帶動華碩登上印度高階手機市占第3名。

根據法人分析，華碩的個人電腦（PC）事業市占持續流失，同時記憶體價格和匯率波動正侵蝕毛利；儘管華碩仍未放棄智慧型手機業務，希望投入更多研發資源到電競手機，但電競手機規模還不足以產生獲利，預估華碩2019年、2020年每股盈餘將達12.9元、15元，分別年增50%、16%。（編輯：鄭雪文）1080924