台灣打進馬國網購節 商研院：業績破億沒問題

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）台灣業者首度打進馬來西亞官方網購節，商業發展研究院表示，2000個台灣品牌進駐網購節，包含美妝、居家、服飾和台灣食品等商品，預估商品銷售額可以突破新台幣上億元。

經濟部商業司委託商研院接洽，促成台灣與馬來西亞首次聯合舉辦「2019台馬聯合網購節」，將於9月27日至10月3日舉行，包含PChome、博客來、歐漾、易珈生技、呷七碗、所長茶葉蛋等業者，共2000個台灣品牌、10萬件商品進駐。

商業司長李鎂、商業發展研究院董事長許添財等人今天均出席記者會，李鎂致詞時說，台灣許多品牌具有發展潛力，但因為不會行銷，不知從何著手，因此，商業司免費協助業者於網購節上架，並補助業者物流費用，藉此拓展馬來西亞電商市場。

許添財表示，台灣是首個打進由馬來西亞官方舉行的網購節、設立國家館的國家，這也是政府新南向政策的成功指標。台灣與馬來西亞產品具互補性，可以吸引不同客群，是台商進軍馬國市場的一大優勢。

除了台馬聯合網購節，他也說，商研院所輔導電商往年業績已經達到750億元，期盼今年業績能達1000億元。

馬來西亞網購節已經有5年歷史，2014年交易額為5億元，每年以20%成長，2018年時已經達到29億元。商研院商業科技應用研究所副所長戴凡真表示，網購節為期7天、高達10萬件商品參與盛會，「商品銷售額突破上億沒問題」。

她說，當地華人消費力強，人口占比業高，台灣館旗下的新東陽、呷七碗就是鎖定華人食品市場。此外，馬來西亞旅客來台必買的商品，像是美妝、珍珠奶茶均出現在這次的網購節。

商研院表示，網購節是臺灣在新興市場的試金石，期盼未來也能擴大與其他南向國家的合作，打造區域性的線上網購節慶，讓台灣與東南亞消費者都以實惠價格買到各國優質商品，也能促進電商產業的交流與發展。（編輯：楊凱翔）1080924