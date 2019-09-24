8月證券劃撥存款衝上新高 台股後市可期

（中央社記者潘姿羽台北24日電）中央銀行今天發布8月金融概況，M1B與M2年增率續呈黃金交叉，意味資金依舊充裕，且在現金股利挹注下，8月證券劃撥存款餘額升至新台幣1.98兆元，由於資金充沛，台股後市可期。

央行表示，8月M1B年增率上升為7.53%，主要是活期存款增加所致，M2年增率則下降至3.35%；由於M1B年增率持續高於M2年增率，續呈「黃金交叉」格局，顯示資金動能無虞。

央行經研處副處長吳懿娟說明，M2年增率下降主要是受到美中貿易戰衝突升溫，外資淨匯出擴大，以及國際局勢緊張，企業資金需求減少，連帶影響放款與投資成長減緩所致。

值得注意的是，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額續創新高，8月增至1.98兆元，較上月多了330億元。

吳懿娟分析，7至9月是現金股利發放的季節，股利入袋後，會停泊於證券劃撥存款，除了其他資金用途，散戶也可能隨時準備進場台股；觀察近日股市，表現確實不錯。

至於外資動向，吳懿娟指出，部分外資收到現金股利後，會放在新台幣帳戶，推升8月外國人新台幣存款餘額增至2315億元，雖然8月外資有匯出，但部分仍留在帳上，準備進入股市；資料顯示，9月至今，外資已於股市淨買超916億元。

另外，8月外匯存款期底餘額為5兆7358億元，年減1.43%，已經連4月呈現負成長。

媒體詢問，外匯存款年增率連4跌，是否意味美國聯準會降息後，美元對投資人的吸引力降低；吳懿娟認為，由於期底數金額續增，看起來是還可以，推測是企業或個人基於資金調度需求，或是看到匯率不錯，結算成新台幣，才使年增率沒有顯著成長。（編輯：張均懋）1080924