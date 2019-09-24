宣告利率降 美元投資保單前7月保費衰退45%

（中央社記者劉姵呈台北24日電）受到新台幣貶值、壽險公司調降宣告利率等影響，金管會今天公布今年前7月外幣保單保費收入為新台幣3289.51億元，較去年同期衰退18%，其中美元投資型保單保費收入較去年同期大幅衰退45%。

金融監督管理委員會保險局統計，壽險業今年截至7月底，累計外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣3289.51億元；其中投資型保險折合約新台幣1015.01億元（占比約31%）、傳統型保險折合新台幣約2274.5億元（占比約69%）。

以幣別來看，前7月美元投資型保單保費收入為21.25億美元（折合新台幣約664.38億元），較去年同期大幅衰退45%；傳統型保單保費收入為69.01億美元（折合新台幣約2157.6億元），較去年同期衰退9%。

保險局表示，主要是受到新台幣匯率貶值、基期因素及資本市場波動等影響，致使投資人保守觀望。另外，壽險公司9月紛紛調降美元保單宣告利率，部分未調降的壽險業者也透露，10月宣告利率可能會再降，會成為影響買氣的原因。

此外，澳幣保單前7月新契約保費收入約8.32億澳元（折合新台幣約178.13億元）；其中，僅傳統型保單逆勢增加21%，約5.58億澳元（折合新台幣約119.46億元）。

保險局也統計外幣保單銷售前三名狀況，前7月投資型保單新契約保費收入依序為法國巴黎人壽、南山人壽與國泰人壽；傳統型保單依序則是新光人壽、國泰人壽及富邦人壽。

金管會也表示，保險業銷售外幣保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。（編輯：趙蔚蘭）1080924