大飲恢復交易連吞2根跌停板

（中央社記者韓婷婷台北25日電）蘋果西打製造商大飲公司今天恢復股票交易第2天，股價依舊疲弱不振，連續苦吞第2根跌停板，股價來到7.1元，跌停委賣張數高掛600餘張。

大飲2018年因3筆土地交易問題，財報簽證會計師不願意背書，財報難產，引發一連串風暴，於2019年4月3日停牌前最後一個交易日收在跌停價8.75元，並在4月8日起停止交易，歷經5個多月停牌，由於財報持續難產而一度陷入下市危機。

所幸大飲趕在最後期限上繳財報，化解下市危機，2019年9月24日正式恢復交易，唯仍列為全額交割股。

由於「蘋果西打」為眾所皆知飲料品牌，在餐飲小吃店及各大小通路擁有一定市占率，在大飲暴發下市危機之際，不少同業有意等著接手，如今重回資本市場交易，是否會有買盤在到達價格甜蜜點時接手仍待觀察。

據大飲公告財報，2018年度合併營收新台幣5.94億元，稅後淨損8958萬元，每股稅後虧1.58元。為大飲自民國100年以來近8年首虧。

大飲2019年第1季合併營收1.32億元，稅後淨損925.6萬元，每股稅後虧（EPS）0.16元；第2季合併營收9360萬元，稅後淨損1373.4萬元，每股稅後虧0.24元。累計上半年營收2.26億元，稅後虧損2299萬元，每股稅後虧損0.41元。（編輯：郭萍英）1080925