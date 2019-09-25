更多編輯台推薦新聞：
海角七號打頭陣 5國片10月登紐約電視頻道
娛樂

海角七號打頭陣 5國片10月登紐約電視頻道

早安世界》首架新式高教機出廠 蔡總統：重新開啟國防自主大門
早報

早安世界》首架新式高教機出廠 蔡總統：重新開啟國防自主大門

影片／川普意外現身氣候峰會 環保少女怒瞪眼神噴火
國際

影片／川普意外現身氣候峰會 環保少女怒瞪眼神噴火

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
蔡金樹失聯逾一年中國首度說明行蹤 國台辦：危害國安依法審查
首頁 / 產經

台商回流成助力 元大寶華上修經濟成長率至2.3%

最新更新：2019/09/25 11:18

（中央社記者潘姿羽台北25日電）元大寶華綜合經濟研究院今天上修2019年經濟成長率至2.3%，預測2020年成長率為2.2%；元大寶華董事長梁國源說明，台商回流雖然無法抵銷出口下滑的衝擊，但若沒有這項因素，上修可能變成下修。

元大寶華今年3月預估2019年經濟成長率為2.1%，今天發布最新經濟預測，將今年經濟成長率上修0.2個百分點至2.3%。

梁國源表示，3月時沒有預期到台商回流的正面效應這麼顯著，不只對投資帶來很大的助力，也造成供應鏈重組，並拉抬對美出口表現，這也是元大寶華在國際經濟環境不好的情況下，還將經濟成長率上修的主因，「如果沒有台商回流，（經濟成長率）很可能是下修」。

不過梁國源強調，不宜解讀為台灣經濟就此穩健發展，台灣出口結構以中國為主要出口國，美國也是主要出口國之一，但占比相對少很多；台灣對美出口增加，但對中出口下滑，使得總出口往下的力道還是在，總體經濟並沒有那麼樂觀。

梁國源也說，他發現一個現象，最近在網路上搜尋recession（衰退）的次數愈來愈高，可見市場擔憂全球經濟衰退的情緒持續升溫。

值得注意的是，上一次全球經濟衰退是2008年金融海嘯時期，梁國源指出，當時各國政策工具充足，主要國家央行採行極度寬鬆貨幣政策因應，中國則靠財政政策支撐經濟成長，如今許多國家債台高築，導致市場憂心，一旦發生經濟衰退，政府沒有那麼多的政策工具可以使用。（編輯：鄭雪文）1080925

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報