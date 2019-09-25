台灣健康科技出擊 簽3項MOU前進日本市場

（中央社記者廖禹揚台北25日電）瞄準銀髮族商機，除國內市場，工研院也帶團搶攻日本商機，並在今天促成3家國內業者與日本企業簽定合作備忘錄（MOU），將合作開發長照相關產品。

台灣去年正式邁入高齡社會，也帶來許多新商機，經濟部工業局從2017年開始進行健康福祉創新服務推動計畫，在工業局指導下，工研院9月22日至28日籌組「2019台灣日本健康福祉產業商機媒合拓銷團」，進一步將國內健康科技推向國際舞台。

工研院發布新聞稿表示，台灣中化銀髮、錸德集團與點睛科技，今天分別與日高集團、Tecnocare、Sai等日本公司簽署合作備忘錄，其中中化銀髮將與日高集團合作，結合日本日照中心經驗與台灣資通訊能量，開發適合台灣民眾特性的銀髮智慧復健系統。

錸德與Tecnocare則將合作提供試驗場域，協助台日廠商開發符合個別需求產品，並提供委託研究機構測試的創新服務，Tecnocare也將提供台灣智慧長照產品的示範與銷售據點。

點睛科技與Sai則針對失智症預防，將就日本認知器材開發與經銷進行合作，規劃共同進軍台、日、港、中、澳等市場。

對於這次成功促成台日雙方合作，工業局民生化工組組長洪輝嵩指出，日本在健康福祉產業的發展是全球標竿，長期與台灣的友好關係，以及產業高度互補，是台灣發展健康福祉產業的重要夥伴。透過雙方媒合，短期可連結現有商機或投資機會，中長期可布局人脈網絡，帶動彼此產業國際化契機。

工研院產科國際所副所長鍾俊元表示，工研院除輔導廠商在台場域試驗，建立台灣銀髮經濟產業跨業整合服務指標案例，2016年更進一步搭建台日健康福祉產業交流合作平台，透過舉辦台日健康福祉商機媒合會，進一步協助國內廠商強化國際媒合，提升產業整廠輸出機會。（編輯：李信寬）1080925