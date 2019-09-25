不確定性升溫 新台幣隨亞幣走弱貶2.1分

（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國總統川普在聯合國大會對中國說重話，加上美國眾議院展開彈劾川普調查，紛亂的國際局勢再次影響亞洲股匯市表現，今天新台幣隨人民幣、韓元走貶，收盤收31.034元，貶值2.1分。

新台幣兌美元今天開盤價為31.03元，最高30.995元、最低31.038元，台北及元太外匯市場總成交金額13.57億美元。

美國眾議院議長裴洛西表示，眾院將對是否應彈劾總統川普展開正式調查，此舉讓美國政治不確定性升溫，加上川普在聯合國大會針對國際貿易砲轟中國，且就香港反送中議題，向中國施壓，這些消息面因素，導致今天亞洲股匯市普遍走弱。

外匯交易員表示，新台幣今天隨亞幣走貶，多少反映了美國政治不確定性升溫的情況，但反應不算太大，僅在區間內波動。

由於時序接近月底，出口商有拋匯需求，外匯交易員指出，今天外資買美元、出口商賣美元，兩邊力道差不多，新台幣主要隨著人民幣、韓元而走貶；短線來看，新台幣匯率走勢還是依國際事件發展而定，呈現區間震盪。（編輯：黃國倫）1080925