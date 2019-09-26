金管會：壽險業5年多來增資近3300億元

（中央社記者劉姵呈台北26日電）金管會今天表示，從2014年到今天為止，壽險業辦理普通股增資與盈餘轉增資金額達新台幣3282億元；其中這5年多來，富邦人壽現增668億元金額最多，南山人壽447億元排名第二。

金融監督管理委員會保險局今天統計，近5年多以來壽險業現金增資金額，2014年增資新台幣338億元、2015年760億元、2016年311億元、2017年的443億元、2018年首度突破千億元達1023億元、2019年到目前為止有407億元，合計有3282億元。

保險局副局長王麗惠表示，這5年多來以股票增資、盈餘轉增資金額最多的前5大公司，第一名是富邦人壽，有668億元，第二名是南山人壽的447億元，國泰人壽有420億元，台灣人壽有394億元，安聯人壽則以240億元，排名第五。

綜合近年來壽險業不斷增資，原因大多主要是為了達到主管機關日漸嚴格的資本適足率要求、國際會計準則IFRS17將上路的挑戰，同時也因為保險業收入不斷增加，也需要厚植資本實力，有助於因應海外投資需求，擴增營運資金。

金管會今年以來強化壽險業監理，對壽險業也訂出2項監理指標，即淨值／資產比（淨值比）至少要達3%以上，另外一項是資本適足率（RBC）至少要250%以上。保險局表示，大部分的公司目前看來都沒有太大的問題，在2021年底前，會持續督促仍有差額的公司加強提存及增資。

另統計今年要增資的有新光金擬對新光人壽現金增資逾60億元、元大金對元大人壽現金增資140億元，以及國泰人壽預計要在第4季現增，將募資200億元。（編輯：蘇志宗）1080926