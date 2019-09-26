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壽險業無懼匯損 8月稅前獲利淨值雙創新高

最新更新：2019/09/26 22:59

（中央社記者劉姵呈台北26日電）金管會保險局今天公布壽險業8月損益、淨值與匯率情形，雖然累計前8月匯損已高達新台幣1479億元，但8月稅前純益仍賺1662億元，淨值也達1兆9228億元，雙雙創下歷史同期新高紀錄。

金融監督管理委員會保險局今天表示，由於新台幣8月貶值逾1%，截至今年8月底，新台幣兌美元匯率相對於去年年底貶值幅度為2.2%，壽險業海外資金布局有匯損壓力，前8月雖有2160億元兌換利益，但認列避險成本高達3256億元，加上動用外匯價格變動準備金383億元，使得今年整體壽險業前8月累計匯損高達1479億元，較去年增加81億元或5.8%。

此外，因壽險業海外投資比重仍高，避險成本仍維持高檔，8月單月匯損再增加122億元，累計匯損還是持續創高，截至8月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額也達943億元，較上月增加106億元。

保險局表示，今年以來全球股債市均有回溫，壽險業獲利、淨值也同步回升，前8月稅前純益為1662億元，較去年同期增加500億元或43.0%，淨值更達1兆9228億元，較去年同期大增4714億元或32.5%，雙雙創下歷史同期新高。（編輯：林孟汝）1080926

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