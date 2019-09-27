中信金大地震 台灣金前總座詹庭禎接中信銀副董

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）中信金控及中信銀行高層人事異動，原中信銀董事長童兆勤升任金控副董事長，原中信銀副董事長利明献升任中信銀董事長，並延攬前台灣金控總經理詹庭禎接任中信銀副董事長。

中國信託金融控股公司表示，為因應長期策略發展，擴展海外業務版圖，並持續強化公司治理，邁向企業永續發展，中信金及子公司中國信託商業銀行今天分別召開董事會通過人事案，銀行董事長人事案將報請主管機關核准後生效。

其中，原中信銀董事長童兆勤升任中信金副董事長，原中信銀副董事長利明献升任中信銀董事長，並延攬前台灣金控總經理詹庭禎接任中信銀行副董事長。

中信金控指出，新任中信金控副董事長童兆勤過去於公務部門、產業界、金融業均有豐富歷練，行政及產業資歷完整，科技、金融產業人脈深厚，有豐富的業務及管理經驗。

童兆勤擔任中信銀行董事長及中信金控董事多年，熟稔董事會議事運作，能快速銜接金控的公司治理事務，襄贊中信金控董事長顏文隆監督治理日益複雜的集團事務，協助金控整體發展。

中信金控指出，新任中信銀行董事長利明献為台灣大學經濟學系畢業，具有超過35年金融業務資歷，並深耕海外金融市場多年，曾任花旗集團、大陸廣發銀行等大型外商機構的行長及董事長，對於金融產品、國際金融業務皆有深入了解，具有豐富經營管理經驗。

中信金控表示，為落實董事多元化的規劃，中信銀行希望延攬具有監理行政及金融實務經驗的優秀董事人選加入董事會，精進公司治理，強化董事職能。

新任中信銀行副董事長詹庭禎為美國西北大學法學碩士、國立政治大學法律研究所博士，在監理機關歷練完整，曾任行政院農業委員會農業金融局局長、行政院金融監督管理委員會銀行局局長等多項重要職務，嫻熟台灣金融業發展及金融政策方向。

中信金指出，詹庭禎未來在兼顧業務發展與金融監理下，將繼續提升中信銀行在全球業務發展的競爭力、精進公司治理及善盡企業社會責任。（編輯：蘇志宗）1080927