美中貿易戰不確定性稍降 9月PMI結束連4月緊縮

（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天發布，9月經季調後的製造業採購經理人指數（PMI）中斷連4月緊縮，指數續揚1.8個百分點至代表「持平」的50.0%。院長陳思寬說明，美中貿易戰的不確定性稍稍緩和是指數走揚的關鍵。

9月製造業六大產業中，三大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業、交通工具產業、化學暨生技醫療產業，電力暨機械設備產業、基礎原物料產業與食品暨紡織產業則回報緊縮。

中華經濟研究院院長陳思寬說明，電子暨光學產業占全體製造業權重相當高，9月新增訂單及生產都表現得較亮眼，上升到60%左右，是拉抬整體製造業的主因。

中經院助理研究員陳馨蕙補充，廠商表示，外在環境的不確定性下降，iPhone銷售好一些，以及5G新興應用帶來機會，都有助於訂單回溫。

陳馨蕙說，不過美中貿易戰只是短期稍微緩和，未來仍存在不確定性，且廠商不知道訂單回溫的力道是否會持續，9月全體製造業未來6個月展望指數雖微升0.4個百分點至44.9%，但仍連續5個月呈現緊縮。

非製造業經理人指數（NMI）9月續跌2.1個百分點至51%，為2019年3月以來最慢的擴張速度。（編輯：楊玫寧）1081001