電子支付跨境網購 玉山銀首推行動身分識別

（中央社記者劉姵呈台北1日電）玉山銀行電子支付會員已突破百萬、交易金額市占率高達40%；為方便客戶使用數位服務，玉山銀今天宣布將推出行動身分識別服務，會員在進行跨境網購時，可藉由行動電話門號加強實名身分認證。

玉山銀行於新聞稿中表示，這次率先導入Mobile ID行動身分識別，提供客戶在進行「玉山跨境e指購」註冊電子支付會員、變更會員資料或提升交易額度時，可以直接在線上輸入行動電話門號，透過電信業者確認門號持有人身分，再搭配國民身分證資料，即可完成實名認證，具有行動化、免臨櫃辦理及跨業別整合等特點。

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲表示，政府積極推動電子支付，安全且便利的身分認證是其中的關鍵，運用Mobile ID行動身分識別服務具有行動化、免臨櫃辦理及跨業別整合等特點，是加強身分認證的重要基礎工程，也是電子支付的新里程，未來還可運用在數位金融、開放銀行等領域，預期將帶動更多創新的服務與商業模式。

此外，玉山銀行也是首波「開放銀行Open API開發者平台」中開放公開資料查詢的金融機構，客戶可以在Moneybook APP查詢玉山銀行台、外幣存款利率及匯率報價等資訊。

玉山銀行表示，目前提供3大API應用，包括有第一，「帳戶扣款」API可以顧客將行動錢包綁定玉山銀行帳戶，於消費時直接扣款，目前已串接街口支付、Line Pay一卡通、8591寶物交易等業者；第二，「生活繳費」API提供消費者線上繳交水電、停車、電信、醫療帳單等服務；第三，「即時綁卡」API讓客戶不必等待實體卡片寄送，透過手機簡訊連結就可以在行動錢包綁定卡片開始消費，目前家樂福錢包、Pi拍錢包均採用玉山即時綁卡。

金融監督管理委員會把開放銀行進展，分成商品、客戶和交易等三大階段。第一階段「公開資料查詢」啟動後，民眾就可以從其他業者的API串接到各銀行的商品資訊，甚至可以透過APP直接比較各銀行商品資訊，例如存款、房貸及信用卡利率等。

目前凱基銀行、台新銀行、中信銀行、國泰世華銀行與元大銀行等都是首波完成平台上架的金融機構，皆陸續推出與第三方業者合作的API應用服務，包括有支付應用、身分識別與生活繳費等。（編輯：楊凱翔）1081001