房市回溫 央行：豪宅貸款限制不鬆綁

（中央社記者潘姿羽台北1日電）台商回流效應及剛性需求進場，房市逐漸回溫，房價也緩步回升，不過中央銀行在送財委會的業務報告中，明確表達立場，強調將繼續規範高價住宅貸款，意即不會鬆綁豪宅貸款限制，以維持金融穩定。

央行總裁楊金龍將於3日於立法院財政委員會進行業務報告，報告內容今天出爐，對於外界關注的房市議題，央行認為，豪宅價格波動度高於一般住宅，銀行承做貸款授信風險偏高，因此將持續執行豪宅貸款規範，貸款成數最高不得超過6成，且銀行貸放利率高於一般房貸利率。

央行報告指出，今年初以來，房市買氣回溫、新屋完工釋出，加上台商回流效應帶動住宅需求與預期心理，1至7月全國建物買賣移轉棟數較上年同期增加6.7%，1至8月六都建物買賣移轉棟數也較上年同期成長，交易量成長影響下，房價也緩步回升。

台灣房價居高不墜，一度引起廣大民怨，甚至炮口轉向央行；央行業務報告中指出，影響房價因素眾多，仍須持續從需求面、供給面及制度面等方向共同解決。

央行解釋，房地產交易量與價格主要受不動產稅負（利得稅、交易稅、持有稅）、家庭可支配所得、資產替代選擇（國外房地產價格或投資報酬率）、財富效果（如股市榮枯）、土地供給、市場資訊透明度等供需因素影響，並受市場對房地產價格預期、不動產貸款利率以及取得不動產貸款難易度等諸多因素交互影響。

若政府相關單位分別由需求面、供給面與制度面，推動健全房市措施，央行認為，將有助金融體系穩定。

以需求面而言，央行指出，採行租稅與針對性金融措施，有助於抑制投機炒作與囤屋，供給面可運用政策組合工具，提供民眾多元住宅選擇，如內政部與地方政府興建合宜住宅、擴增社會住宅與推動都市更新政策，均有幫助；此外，持續改善不動產相關制度缺失也很重要。（編輯：張均懋）1081001