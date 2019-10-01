台積電外資買超第一 市值單日激增2074億元

（中央社記者張建中新竹1日電）台積電今天外資大舉買超2萬6718張，高居買超第一，推升股價攀高至新台幣280元，續創歷史新高，市值達7.26兆元，同創歷史新高，單日市值激增2074億元。

台積電先進製程進展順利，採用極紫外光（EUV）的增強版7奈米製程今年量產出貨，下半年在蘋果（Apple）與海思大單挹注下，台積電7奈米產能滿載，據研調機構IC Insights預估，台積電第4季7奈米比重可望達33%。

法人預期，在聯發科、高通（Qualcomm）與超微（AMD）7奈米製程需求強勁下，台積電明年上半年7奈米仍將維持滿載熱況。

台積電5奈米製程將於明年量產，法人看好，台積電可望獨拿蘋果與海思5奈米訂單，晶圓代工市場贏者全拿態勢明確，台積電獨霸地位穩固。

法人預期，台積電下半年業績可望如預期逐季攀高，第4季營收應可改寫單季歷史新高紀錄；今年業績將可較去年持平或小幅成長。

台積電明年將重返成長軌跡，法人預期，受惠5G快速發展，台積電7奈米與5奈米處理器接單暢旺，40奈米等特殊製程也可受惠手機面板驅動IC等強勁需求，此外，台積電還可受惠中央處理器擴大委外代工。

除製程技術領先，營運前景樂觀，明年業績成長可期，分析師王兆立認為，台積電多次保證未來現金股息不會減少，且改採每季配息，有助吸引壽險業等長期投資資金，也是推升股價走高的一大助力。

台積電今天外資持續買超2萬6718張，高居買超第一， 帶動股價表現強勁，開高走高，收在280元，漲8元，漲幅達2.94%，改寫歷史新高價。

台積電市值也攀高至7.26兆元，同創歷史新高，並刷新台股單一企業市值新高紀錄；台積電今天市值激增2074億元，貢獻台股指數68.5點，為盤面多頭指標。（編輯：張均懋）1081001