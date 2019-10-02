美PMI萎縮引市場擔憂 財長：台灣經濟相對穩健

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）美國公布9月製造業採購經理人指數（PMI）降至47.8，創下2009年6月以來新低。財政部長蘇建榮今天說，密切觀察全球經貿情勢，目前看來，受台商回流及轉單效應支撐，台灣經濟仍相對穩健。

蘇建榮今天赴立法院財政委員會進行業務報告並備詢，同時就109年度財政部國產署、關務署歲出預算以及融資財源調度進行預算詢答。

會前媒體詢問，美國供應管理協會（ISM）公布9月製造業採購經理人指數（PMI）降至47.8，低於8月的49.1，更創下2009年6月以來新低，引發市場對經濟前景憂慮，如何看待對台灣經濟前景。

對此，蘇建榮表示，會繼續密切觀察美中貿易戰對全球經貿情勢所造成的衝擊，不過，目前看來，受惠部分台商將產能由中國移回，以及美中貿易紛爭帶來的轉單效應，國內實質投資持續增加，台灣經濟情勢仍相對穩健。

財政部即將於7日公布9月進出口統計，媒體詢問，9月出口是否能因轉單效應帶動，再創亮眼佳績。蘇建榮回應，仍要觀察，去年9月出口基期較高，這將影響今年9月出口年增率表現。（編輯：楊玫寧）1081002