產業導入智慧化新能量 經濟部正式啟動AI HUB

（中央社記者廖禹揚台北2日電）為達到AI產業化、產業AI化目標，經濟部推動成立AI HUB平台，今天正式啟動，將協助產業評量需求、媒合創新能量，為產業量身打造更多解決方案，藉智慧化為產品服務創造新價值。

經濟部次長林全能今天在啟動大會致詞表示，政府為推動AI人工智慧，今年初通過台灣AI行動計畫，AI HUB就是其中重要的一環，將匯集相關資源，供各行各業應用淬鍊，並與新創公司媒合，為產業進行智慧化健檢診斷，希望藉此找到最佳應用服務模式，為產業既有產品及服務創造更多價值。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏進一步說明，AI HUB對於國內發展AI有兩大意義，一是展現新創與AI發展的成果與實力，另外則是提供業界交流與媒合機會。

蔡志宏也指出，政府開始推動AI發展以來，原本會擔心企業怎麼將AI與原本專業融合，但在過程中發現不僅學校培養專業人才相當投入，也有許多已在職場工作的業界人士願意擁抱新科技，使跨領域人才訓練有脈絡可循，讓政府更有信心可以達到企業轉型需求。

經濟部配合台灣AI行動計畫推動AI智慧應用基礎展環境建置，並委託財團法人資訊工業策進會籌辦AI HUB，至今已串聯16家工協會與法人組織單位，橫跨電機電子、紡織、職安、建築、化工、零售等多元領域。

同時，也匯集130家新創團隊，逾百名AI專家與供需端業者組隊解題，目前已媒合28家技術業者，提出68項AI應用解決方案。未來將持續向產業界提供智慧化需求評量、智慧化產品市集、智慧化隨選服務等3大服務。（編輯：楊凱翔）1081002