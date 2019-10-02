智伸科今年業績獲利衝高可期 併購旭申互補看佳

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科擬併購旭申國際科技100%股權，法人指出雙方在產品和市場具互補性，估今年智伸科業績獲利可創新高。

智伸科今天開高走強，終場收在漲停181.5元，從9月27日盤後迄今，智伸科股價已經上漲21%。智伸科10月1日宣布擬併購旭申國際科技100%股權，可望打進電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈。

本土法人報告今天指出，旭申產品包括變速箱零組件及傳動系統相關零件，切入電動車和油電混合車，與智伸科產品互補。

此外在市場部分，法人表示，旭申出貨以歐美市場為主，與智伸科有互補性。

展望今年業績，法人預估智伸科今年業績有機會超過新台幣49億元，可創歷史新高，稅後純益有機會超過6.7億元，創高可期，每股稅後純益可超過8.2元。

智伸科今年8月自結合併營收新台幣4.46億元，較去年同期3.71億元大增20.47%，法人指創單月新高，累計前8月自結合併營收32.09億元，較去年同期29.13億元成長10.16%。

智伸科主要汽車類產品包括缸內直噴/汽油高壓泵浦、ABS/ESC制動系統閥體及雙離合器（DCT）/ CVT等產品，占比各約40%、15%和15%，涵蓋動力/引擎系統、安全系統、傳動系統3大領域，今年上半年汽車類產品占比約74.4%，其中5大客戶包括Continental、BOSCH、Cummins、Delphi、BorgWarner。法人指出，今年Delphi在智伸科的業績可較去年翻倍。（編輯：趙蔚蘭）1081002