證交所盼永道回台掛牌 永豐餘暫不改心意

（中央社記者潘羿菁台北3日電）永豐餘控股子公司永道射頻被證交所點名，將是首波遊說對象，期盼永道可以回台上市，對此，永豐餘副總經理殷國堂今天回應，永道產能、市場與客戶在大陸為主，暫時不會改變赴大陸掛牌規劃。

永豐餘原本樂觀期待，永道可望在今年陸股掛牌上市，但截至目前並未有新進度，殷國堂坦言，確實比預期久一點。

永豐餘今年2月召開股東臨時會，通過將讓子公司永道赴大陸掛牌，目標今年內完成上市計畫，屆時永道會成為集團第9個上市公司，第一家到大陸掛牌的公司。但隨著美中貿易戰開打，海外台商回流熱切，也讓證交所希望規劃赴海外上市的國內企業，可以「回心轉意」改為在台灣掛牌，點名南僑食品、和艦科技、巨大所屬的捷安特與永豐餘的永道射頻。

殷國堂表示，目前並未接獲相關訊息，但是集團規劃讓永道赴大陸掛牌的想法暫且不改變，畢竟永道有8成營收來源來自大陸。此外，工廠也在揚州，「一般優先考慮大概會是這樣」，不過，原本公司期望今年內可以成功在大陸掛牌，現階段已經脫離原先規劃的時程表，但公司仍會繼續申請。

永道成立於2007年，主要從事無線射頻標籤（RFID）及相關智能系統的軟硬體設計、研發、製造及售後服務，為全球第一大RFID ODM製造商，市占率將近25%。公司產品包括中國首例鐵路RFID車票、2009年台灣花博會門票、2009年上海世博會門票與菸酒防偽以及鋼鐵管理等庫存出貨管理等。（編輯：楊玫寧）1081003